“Trump aggredì sessualmente di Jean Carroll in un camerino nel 1996” | l’ex presidente perde la causa civile e deve pagare 5 milioni di dollari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Donalddi E., ma non la stuprò, neldi un grande magazzino di lusso nella primavera del. È quanto ha stabilito la giuria di un tribunale federale di Manhattan al termine dell’esame delle accuse nei confronti del, che poi, nel 2022, diffamò la scrittrice quando le accuse vennero portate alla luce. Per questo, è stato deciso nella, dovràdialla donna. L’aggressione sessuale da parte diavvenne in uno spogliatoio del reparto di biancheria intima di Bergdorf Goodman, mentre la diffamazione risale allo scorso ottobre quando ...