Trentino | perizia veterinaria forense su orsa Jj4 | non avrebbe ucciso Andrea Papi

(Di martedì 9 maggio 2023) L’Jj4 sarebbe innocente. Lo stabilisce una sorta di contro. I medici Cristina Marchetti e Roberto Scarcella affermano che le impronte dei denti ritrovate sul corpo del giovane runnermorto il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole sarebbero di un orso maschio e non femmina. A sostenerlo è la Leal, la Lega antivivisezione che chiede la liberazione immediata dell'e le dimissioni del Presidente Maurizio Fugatti.

L'orsa Jj4 è innocente. La perizia ribalta tutto: 'Non ha aggredito lei' Colpo di scena clamoroso sulla morte di Andrea Papi in Trentino: 'Non è stata l'orsa Jj4 ad uccidere il runner: è innocente'. A esserne sicura è la Leal. L'orsa Jj4 non sarebbe la responsabile dell'aggressione e dell'uccisione del runner di 26 anni Andrea Papi aggredito lo scorso 5 aprile. Sulla base della perizia forense firmata dai medici Cristina Marchetti e Roberto Scarcella. Jj4 potrebbe essere innocente. Dietro all'uccisione del runner Andrea Papi sembra ci sia un orso maschio e non una femmina.

A darne notizia, in un post su Fb, è la Lega Antivivisezionista onlus (Leal) chiedendo "la liberazione immediata dell’orsa e le dimissioni del presidente (della provincia autonoma di Trento) Maurizio ...In Alto Adige il segretario del Südtiroler Volkspartei, Philipp Achammer, ha avanzato una proposta di legge provinciale con scadenze nette per ...