Tratta l' Ucraina come fosse casa sua Mikhelidze smaschera Putin

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 maggio 2023) Proprio nella Giornata della vittoria, Vladimirtorna a parlare all'Occidente e lo fa attaccando anche Zelensky e il suo regime accusato di tenere in ostaggio il popolo ucraino. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di Omnibus in onda il 9 maggio su La7. L'analista dell'Istituto Affari Internazionali fa la sua profezia sulle intenzioni del capo del Cremlino: nessuna concessione al dialogo. "InZelensky ha vinto con il 70% dei voti ed è stato largamente appoggiato nel sud e nel sudest ucraino. Storicamente lui ha detto che la Russia sta difendendo i suoi territori, si sta difendendo asuase l'sua. Il discorso di oggi è molto simile a quello che ha fatto in occasione della dichiarazione di guerra ...