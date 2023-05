Tragedia a Castelfranci | un indagato per la morte di Raffaele

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un’inchiesta per ladiGregorio, il meccanico morto sabato scorso mentre stava riparando un camion. Lasi è consumata nel comune di. L’informazione di garanzia ha raggiunto la persona titolare dell’officina. Nella mattinata, la Procura affiderà l’incarico al medico legale. L’esame necroscopico farà luce sulladel 52enne. La famiglia del meccanico, difesa dagli avvocati Rolando Iorio e Massimo Buono vuole chiarezza. I due legali già si sono recati nella giornata dell’altro ieri sul luogo dei fatti. La Procura della Repubblica di Avellino sin da subito si è adoperata per giungere in tempi celeri ad accertare quanto accaduto nella tragica mattina di sabato. Dramma in Irpinia, ...

Incidente sul lavoro a, muore un 52enne del luogo. Lasi è verificata sabato mattina, verso le 9.30, all'interno di un'officina meccanica. Secondo una prima ricostruzione il 52enne, per cause in corso ...Morte sul lavoro di un operaio cinquantenne meccanico ala dichiarazione del ... questa nuovadimostra quanto sia necessario aumentare il livello di sicurezza all'interno dei ...Incidente sul lavoro a, muore un 52enne del luogo. Lasi è verificata sabato mattina, verso le 9.30, all'interno di un'officina meccanica. Secondo una prima ricostruzione il 52enne, per cause in corso ...

Ennesimo incidente sul lavoro: muore 52enne di Castelfranci AvellinoToday

Ancora da fissare i funerali di Raffaele Gregorio, il 52enne che sabato mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Castelfranci. Si resta in attesa che ...Si allunga la lista delle morti sul lavoro in Irpinia. Un bollettino che si aggrava di giorno in giorno quello delle morti bianche in provincia di Avellino. Dopo il decesso, il 9 marzo scorso a Pago ...