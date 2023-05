Traffico Roma del 09-05-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati da Simone Cerchiara sulla tangenziale e per un incidente tra Batteria Nomentana e la via Salaria lunghe Code in direzione dello stadio ma incidente da poco intanto nel tratto di tangenziale verso San Giovanni molto intenso iltra Corso Francia & via delle Valli in queste ore anche sul Raccordo Anulare un incidente e difficoltà di circolazione nel tratto di carreggiata interna tra la Nomentana e la A24 incidente risolto ora code persulla Tiburtina all’altezza del raccordo anulare terminati i lavori in diminuzione le code incolonnamenti intanto sul Muro Torto in direzione del Lungotevere aSud sulla Pontinaintenso all’altezza del raccordo anulare In entrambe le direzioni con questo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e ...