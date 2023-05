Traffico Roma del 09-05-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità manifestazione in centro in piazza dei Santi Apostoli qui vicino alla zona di Piazza Venezia divieti di sosta attenzione al parcheggio a Villa Bonelli oggi pomeriggio una manifestazione in piazza Fabrizio De Andrè sport in questi giorni al Foro Italico all’Olimpico al fuori gli internazionali di tennis con la metro la stazione più vicina è quella di Flaminio domani all’Olimpico l’Europa League conBayer Leverkusen limitazioni per ildivieti e chiusure nell’area circostante In collaborazione con Luce Verde infomobilità