Traffico Roma del 09-05-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 9 maggio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon pomeriggio ben trovati abbiamo un rallentamenti sulle strade Cassia e Flaminia in uscita dasulla tangenziale rallentato iltra Corso Francia e la Salaria tra il lungotevere dell’Acqua Acetosa e Viale Dei Parioli attenzione ha un incidente sul piazzale del Parco della Rimembranza al Foro Italico internazionali di tennis possibile e rallentamenti sul lungotevere sulla via Aurelia Antica lavori e un senso unico alternato è rallentato ilall’altezza di via di Torre Rossa lavori anche in via di Boccea zona Casalotti e rallentamenti la situazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna e rallentamenti tra le uscite Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna è rallentato il tratto a partire dalla Pontina all’appia con questo è tutto alla prossimo ...

Il mestiere di autista di autobus adiventa rischioso ogni giorno di più a causa delle troppe aggressioni e i sindacati propongono ... I conducenti non devono solo destreggiarsi nel......il ritiro della delibera sulla Ztl fascia verde e insieme a tutti i Comitati No Ztl didiamo ... Il Sindaco Gualtieri legga ai romani i dati veri: abloccato dal lockdown gli inquinanti non ...Non è cosa comune chiudere al, di giorno, un'intera via di, soprattutto se quest'ultima è davanti alla Basilica di San Pietro. E questo ha attirato l'attenzione di molti passanti, ...

Roma, automobilista legge il giornale mentre guida nel traffico di via Trionfale: il video è virale Corriere TV

Home Economia urbana Roma: autisti Atac aggrediti, sindacati “divieto mezzi pubblici per violenti” Il mestiere di autista di autobus a Roma diventa rischioso ogni giorno di più a causa delle troppe ag ...Aperta un’inchiesta da parte dei pubblici ministeri di Roma a seguito di uno degli ultimi blitz degli attivisti di Ultima Generazione. Come si ricorderà, quest’ultimi sabato scorso hanno versato del c ...