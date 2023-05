Traffico Roma del 09-05-2023 ore 12 | 30

...non ancora connessi a MIX potranno cosí scambiarecon oltre 260 nuove reti MIX, il principale punto di interscambio pubblico Internet in Italia, annuncia l'apertura di due nuovi PoP, a...La questione, infatti, non è dire sì o no alle limitazioni suldi, ma come favorire la conversione ecologica e difendere la salute di tutti senza far pagare i costi ai più deboli'. Le ...... via Ruggero Settimo, via Cavou r tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via, via...si precisa inoltre che 'l'organizzazione garantirà la presenza di movieri (addetti al, ndr ) ...

Roma, automobilista legge il giornale mentre guida nel traffico di via Trionfale: il video è virale Corriere TV

Annuncio del ministro delle Infrastrutture: «Obiettivo è individuare eventuali responsabilità per un'opera realizzata meno di dieci anni fa» ...“La questione non è dire sì o no alle limitazioni sul traffico di Roma, ma come favorire la conversione ecologica e difendere la salute di tutti senza ...