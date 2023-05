Traffico Roma del 09-05-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto da Marina riccomi da poco riaperta in zona Torre Angela via di Tor Bella Monaca precedentemente chiusa per incidente in prossimità del raccordo fine a partire da viale Ferdinando Quaglia congestionato ilin particolare lungo la carreggiata esterna del raccordo tra via Cassia e via del Pescaccio code a tratti Poi tra laFiumicino Il Bivio A24 lungo la carreggiata interna file tra via Casilina e via Laurentina è nel quadrante Nord code per incidente tra via Cassia via Nomentanaincolonnato su via Flaminia 3 raccordo e via dei Due Ponti e file su via Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale lunghe code sulla tangenziale est tra il video a 24 il corso di Francia verso lo stadio Olimpico sullaFiumicino code a tratti ...