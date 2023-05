Tom Hiddleston e Mark Hamill star di The Life of Chuck | diretto da Mike Flanagan da una storia di Stephen King

e Mark Hamill saranno i protagonisti del film The Life of Chuck , nuovo adattamento di una storia di Stephen King per il grande schermo. Alla regia del film ci sarà Mike Flanagan , ...Secondo le ultime indiscrezioni, pare che lo show consarà rinviato nuovamente a causa di alcune preoccupazioni dello studio che vorrebbe distribuire in streaming il miglior prodotto ...Loki 2: nella serie tv potrebbero esserci molteplici varianti di Kang il Conquistatore Il Dio dell'Inganno (), Miss Minutes ( Tara Strong ), Sylvie ( Sophia Di Martino ) e un Mobius ( ...

Tom Hiddleston e Mark Hamill star di The Life of Chuck, diretto da ... Movieplayer

Il regista Mike Flanagan sarà impegnato nell'adattamento del racconto The Life of Chuck scritto da Stephen King e i protagonisti saranno Tom Hiddleston e Mark Hamill.Secondo le ultime indiscrezioni alcuni problemi di scrittura avrebbero spinto Marvel a posticipare nuovamente la serie.