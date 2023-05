Tom Hiddleston e Mark Hamill insieme in un nuovo film

(Di martedì 9 maggio 2023) Tomsarannoin untratto dai romanzi di Stephen King: scopriamoi dettagli Due mondi molto amati, quello Marvel e quello di Star Wars stanno per incontrarsi, ma solo nella finzione, ovvero in un altroe con i loro attori. La notizia è stata diffusa dalla rivista dello spettacolo Deadline e riguarda Tom, il primo volto noto del mondo Marvel e il secondo ancora più celebre per essere Luke Skywalker di Star Wars. Se la notizia già può essere davvero esaltate per tutti i fan di questi due universi, lo è ancora di più sapere che ilin questione è tratto dai romanzi di Stephen ...

... Amy Adams e Tessa Thompson - , il biopic Voyagers di Sebastián Lelio, The Life of Chuck - adattamento di un racconto di Stephen King cone Mark Hamill - e il thriller The Cooler con ...Deadline riporta in esclusiva che Mike Flanagan ha sceltoe Mark Hamill come protagonisti di The Life of Chuck , il racconto di Stephen King. LEGGI - Tutti i film che fanno schifo a Stephen King Il regista di Doctor Sleep e Hill House ...La pellicola tratta da un racconto breve, contenuto nell'antologia Se scorre il sangue del popolare scrittore.e Mark Hamill saranno i protagonisti di The Life of Chuck , film ispirato a un romanzo di Stephen ...

Mike Flanagan sceglie Tom Hiddleston e Mark Hamill per "The Life of Chuck" di Stephen King BadTaste.it Cinema

Tom Hiddleston e Mark Hamill sono conosciuti al grande pubblicco per i loro rispettivi ruoli di Loki e Luke Skywalker nei franchise del Marvel Cinematic ...Tom Hiddleston e Mark Hamill saranno i protagonisti di «The Life of Chuck», film ispirato a un romanzo di Stephen King.La pellicola è tratta da un racconto breve, contenuto nell'antologia «Se scorre i ...