Tiro a volo | Italia | lo skeet in raduno in vista della seconda parte di stagione

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Dopo gli ultimi appuntamenti e verso una nuova tappaCoppa del Mondo 2023 di. Il comparto dinazionalena non vuole farsi cogliere impreparato. E così, agli ordini del direttore tecnico Andrea Benelli e del preparatore atletico Fabio Partigiani, sono diversi gli atleti che si sono radunati nel Tav Laterina (AR) per uno stage intensivo incentrato tanto sia sulle qualità tecniche quanto su quelle fisiche. L’obiettivo è uno: arrivare preparati al meglio per il periodo che va dal 20 al 29 maggio, quando vi sarà di scena la prova di CdM ad Almaty, in Kazakistan. Da Diana Bacosi a Gabriele Rossetti, passando per Chiara Cainero, Simona Scocchetti, Martina Bartolomei, Tammaro Cassandro, Domenico Simeone e Giancarlo Tazza: questi gli otto convocati per il ...