Tifoso Juve si converte | “Mi ‘pento’ | tifo Napoli per amore di mia figlia”

(Di martedì 9 maggio 2023) Il racconto di Luca Borrelli, exbianconero che ha deciso di tifare per ilperdellaPerdi unacosa non si fa. Pur di rendere felice il proprio orgoglio, un padre è disposto a tutto. Anche a cambiare la propria fede calcistica. Così come è accaduto, nei giorni dello Scudetto, a Luca Borrelli, da sempresfegatato dellantus che ha deciso di convertirsi alperdella sua Alessia. Nonostante i colori bianconeri regnassero nella casa del Cavone, nel cuore del centro storico partenopeo, la bambina napoletana doc si è innamorata dell’azzurro. Questa decisione ha così spinto il papà a cambiare squadra pur di farla felice. ...

...a rafforzarsi creando un divario che diventa preoccupante") e soprattutto alla. "Indubbiamente per la Juventus questo è stato un anno molto difficile fuori dal campo " commenta da primo...Rimpianti per laParlando dala stagione è stata insufficiente, ma Allegri è stato bravo a tenere compatta la squadra dopo l'eliminazione in Champions League, è stato giusto continuare ...Ritorno allaA disposizione'Tra i responsabili più criticati ovviamente Massimiliano Allegri. ... L'ambiente è stato bravo a non sfaldarsi, sarebbe bastato veramente poco, anche se danon ...

Juve, i tifosi esaltano Iling e Vlahovic. Allegri resta out, scoppia il caso dei cori atalantini Virgilio Sport

Riascolta Leao sì o Leao no di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.«Il calcio è importante per il nostro Paese, è importante per l'Europa e la Juventus non è il problema, ma è parte della soluzione». John Elkann, ceo di Exor che detiene la maggioranza delle azioni de ...