Tifosi Juve | “Napoli | lo scudetto di cartone è servito…”

(Di martedì 9 maggio 2023) Ilvince lo, il terzo della sua gloriosa storia, ma idellantus contestano la vittoria partenopea. C’è chi non riesce proprio a farsi una ragione che asi possa vincere. Fino a quando il club è rimasto tra le grande, ma senza mai riuscire a raggiungere l’obiettivo, andava bene a tutti. Ora invece ilha riportato il titolo al di sotto del confine lombardo e piemontese, come non succedeva dallodella Roma del 2000/2001. Ilha dominato il campionato fin dalla prima partita, tanto che in città è stata battuta anche la scaramanzia. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno avuto anche 22 punti di vantaggio sulle avversarie, giusto per dare il senso del dominio assoluto della squadra ...

dellarimpiangono Gianni Agnelli . Elkann, l'accusa: proprietà assente ., le parole di Elkann: difesa in tutte le sedi. "Indubbiamente per la Juventus è stato un anno molto ...Sui, Di Bari commenta: 'Voglio fare i complimenti ai veridellaStabia. Parlo della Curva: in tutti i momenti di difficoltà, ci ha sempre supportato. Mi sono reso conto, anche in ...... seppur in mancanza di una norma giuridica che le regoli: a fregare lasono bastate le ... L'alternativa sarebbe solo quella di uscire dalla sistema ed iscriversi ad un'altra Lega,come tanti...

Landucci, non solo un vice: la reazione ai tifosi Juve che lo incitavano Tuttosport

Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli per la Juventus: la prima mossa in bianconero è la scelta dell'allenatore, via Allegri ...Atalanta duramente sanzionata dal Giudice Sportivo con un provvedimento senza precedenti, anche perché senza recidiva. Il sondaggio Impossibile tenere lontani lettori e tifosi da un tema di stringente ...