Tiffany Stratton | “Ecco a cosa devo il mio stile sul ring e cosa voglio migliorare”

(Di martedì 9 maggio 2023) Stick to Wrestling ha recentemente intervistato la Superstar di NXT, che ha parlato di come il suo background ginnico la aiuti sule di altro ancora. Una delle cose che ha subito colpito i fan dal debutto diad NXT 2.0 è stata la sua abilità aerea ed in particolare la sua finisher, di certo non semplice per una rookie: “Il mio background è la ginnastica al trampolino. Usare le corde e rimbalzare è stato facile perché sono sempre stata in grado di farlo… Ho un’ottima coordinazione occhio-mano e una buona consapevolezza del. Rimbalzare sulle corde è facilissimo per me. Incorporare il rimbalzo con il moonsault è stato un buon modo per mettere in gioco il mio background e renderlo un po’ diverso”.vorrebbe ancora modificare il suo ...

