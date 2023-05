“Ti tolgo quel tuo bel viso” | tenta di sfregiare fidanzata con l’acido Arrestato 35enne

Leggi su tpi

(Di martedì 9 maggio 2023) Un uomo di 35 anni originario di Altamura (Bari), ma residente a Lugo di Romagna (Ravenna) e impiegato come operaio in una ditta idraulica della zona, è statodai carabinieri in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa a suo carico èla di aver inseguito la compagna, una barista di 32 anni nata a Ferrara, martedì scorso (2 maggio) e di averle lanciato delsolforico dopo una lite in macchina. L’uomo, come riportato dai quotidiani locali, è accusato dito sfregio permanente aggravato dall’uso del mezzo insidioso. La donna ha riportato ustioni multiple con una prognosi di 25 giorni. Il Gip Janos Barlotti, nella sua ordinanza, ha annotato che l’uomo ha precedenti per reati come rapina, atti persecutori, lesioni e violenza privata. I due stavano insieme da circa un anno, ma ...