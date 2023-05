Thirty seconds to Mars | torna la band di Jared e Shannon Leto

(Di martedì 9 maggio 2023) Ito, gruppo musicale statunitense formatosi nel 1998 a Los Angeles,con il nuovo singolo “Stuck“, primo estratto dell’album “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” in uscita a settembre. : ecco tutti i dettagli sul nuovo album del gruppo musicale in uscita a settembre ITostatunitense fondata nel 1998 a Los Angeles, hanno annunciato i dettagli del loro nuovo album: si intitolerà “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”, uscirà il prossimo mese di settembre ed è già in rotazione radiofonica il primo singolo “Stuck”. Il singolo è accompagnato dal videoclip musicale diretto dallo stesso, che ha raccontato: “Grazie a una ...

To Mars hanno annunciato i dettagli del loro nuovo album: si intitolerà "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" , uscirà il prossimo mese di settembre ed è già in rotazione ...La band multiplatinoto Mars ha pubblicato il nuovo singolo Stuck via Concord Records. Si tratta del primo estratto del nuovo album It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" in uscita a settembre. ...Stuck è il nuovo brano deiTO MARS, il primo estratto del nuovo album "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" in uscita a settembre. Un brano propulsivo che pone, dunque, le basi per la nuova era ...

Thirty Seconds To Mars, pubblicato il nuovo singolo "Stuck". Ascoltalo QUI Virgin Radio

La band multiplatino THIRTY SECONDS TO MARS ha pubblicato il nuovo singolo “STUCK” via Concord Records. Si tratta del primo estratto del nuovo album “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day ...Dopo 5 anni di silenzio, i Thirty Seconds to Mars tornano con nuova musica. Esce oggi per Concord Records il nuovo singolo "Stuck" ...