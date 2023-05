The Monkey | Theo James star del film prodotto da James Wan e tratto dal racconto di Stephen King

King . In questa commedia ricca di azione e risate una carismatica scimmia armata con un magico bastone da combattimento sarà impegnata in un'epica missione. Ma scoprirà anche che il più ...Con una certa dose di incosciente interesse, ho deciso " cogliendo l'occasione offerta dall' Asian Film Festival di Roma [1] " di approcciare l'ultimo film del 2022 di Daniel Palacio ,andTurtle. Anche se nel frattempo sembra si stia approssimando l'uscita di un altro suo lungometraggio [2] , si tratta " ad oggi " della fatica più recente del cineasta filippino ...Nella pellicola ci sono infatti evidenti analogie conSecret ofIsland c'è anche un chiaro riferimento alla celeberrima fiaba e al relativo film della Disney Biancaneve e i sette nani. Ciò ...

The Monkey: James Wan realizzerà un film tratto da Stephen King Lega Nerd

The actor copped to occasionally behaving badly on set while discussing the obnoxious, disruptive, fictional actor in his new novel ...Theo James is coming off of a very busy 2022 that included a lauded performance in the second season of the acclaimed HBO series The White Lotus. In addition to The Monkey, his upcoming projects ...