The Blacklist | la vera identità di Raymond Reddington sarà svelata nel finale

Rai 2,(secondo episodio) : 392.000 spettatori (2,7%). Italia 1, Studio Aperto Mag : 258.000 spettatori (2,4%). Rai 2,(primo episodio) : 241.000 spettatori (2,1%);. La7, ...18:20 - Rai Tg Sport Sera 19:00 -20:30 - Tg2 21:00 - Speciale Tg2 Post - Incoronazione di Carlo III d'Inghilterra 22:30 - Detectives 23:25 - Tg2 Dossier Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg ...Si uniscono inoltre al cast dello spin - off anche Johnathan Higginbotham ( Shining Vale ,) nel ruolo di Tommaso, Mahina Napoleon ( NCIS: Hawai'i ) nei panni di Ginny, Trey Santiago - ...

The Blacklist: la vera identità di Raymond Reddington sarà svelata ... Movieplayer

The challenge posed by Russia’s full-scale invasion of Ukraine should be a wakeup call. Instead of ceding to political pressure, the FATF must update its standards and country assessments to confront ...Hall of Legends inductee Edward Dapadap of Blacklist International revealed his pick for the next inductee into the elite group of coaches and players in the MPL. In an interview with the MPL-PH Press ...