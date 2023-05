The Bear stagione 2 | annunciata la data d’uscita

Leggi su tuttotek

(Di martedì 9 maggio 2023) È stataladella2 della serie The, distribuita da Disney+ FX ha annunciato ladi uscita della2 della serie The, con protagonista l’attore Jeremy Allen White. Questa serie è stata una delle rivelazioni dello scorso anno e la2 ha ora unaprevista per il debutto sugli schermi americani. In particolare l’appuntamento è sugli schermi di FX il 22 giugno e, nei giorni successivi, a livello internazionale ed anche in Italia su Disney+. Vedremo dunque se la secondariuscirà a tenere testa al successo della prima. La trama di The2, in uscita a giugno Theha come protagonista ...