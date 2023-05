Terza rata del Pnrr ancora bloccata a 10 giorni dalla scadenza già rinviata del 30 aprile E per il governo si apre lo scontro con le Regioni

(Di martedì 9 maggio 2023) Nell’informativa al Parlamento del 26il ministro Raffaele Fitto aveva assicurato che per lo sblocco delladelera “questione di ore”. Parole ripetute il 30 dal titolare del Mef Giancarlo Giorgetti. Due settimane dopo, i 19 miliardi la cui erogazione è statagià due volteCommissione non sonoarrivati.richiesta di pagamento delitaliano, inviata il 30 dicembre, sono passati ormai oltre 4 mesi. Nonostante ilabbia corretto il tiro sulle tre milestone contestateUe (concessioni portuali, reti di teleriscaldamento e stadi di Venezia e Firenze), le valutazioni sonoin corso. Da Bruxelles fanno sapere che ci ...

Il tutto mentre i 55 obiettivi delladel Pnrr, scaduta il 31 dicembre, non hanno avuto ancora il via libera formale da Bruxelles. Di fatto, manca ancora il semaforo verde all'erogazione ...Bruxelles ci sta alle calcagna per la ratifica del Mes (Meccanismo di stabilità), delledel Pnrr non si vede traccia, i supertecnici del Pnrr (quelli voluti da Draghi) stanno lasciando gli ...Nonostante le difficoltà, anche laè in arrivo'. Il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, ha rivendicato il ruolo mondiale del manifatturiero in Italia e ha ...

Continua il lavoro sul pagamento della terza rata del Pnrr all'Italia ... Agenzia ANSA

L'Italia deve ancora vara il Mes. Nel frattempo l'Europa inizia a perdere la pazienza e comincia ad essere stanca.Il ministro dell’Ambiente, titolare di progetti per oltre 40 miliardi di euro, afferma: “Se potessi, razionalizzerei gli interventi puntando di più sulle ...