Terrorismo | Meloni | “Restano pagine oscure | bisogna proseguire sul cammino della verità”

(Di martedì 9 maggio 2023) Con la deposizione di una corona di fiori in via Caetani, nel luogo in cui fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio alla memoria del leader Dc, rapito e ucciso dalle Brigate rosse 45 anni fa. La commemorazione ha di fatto aperto anche le cerimonie per la celebrazioneGiorno in memoria delle Vittime del, che non a caso ricorre il 9 maggio. Con il Capo dello Stato erano presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepresidenteCamera, Giorgio Mulè, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il vicepresidenteRegione Lazio, Roberta Angelilli, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Nel suo messaggio per la giornata, il premier Giorgiaha sottolineato la necessità di ...