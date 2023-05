Terrorismo | da FdI un impegno oltre il ricordo Foti | “Supporto legale ai parenti delle vittime”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 maggio 2023) L’per mantenere il carcere duro, quello per non lasciare sole le, quello per la ricerca della verità. Le dichiarazioni rese da diversi esponenti di FdI in occasione del Giorno della memoriadelrestituiscono il quadro di una forza politica che interpreta quotidianamente il dovere delattraverso azioni politiche che lo onorino. Con due fari: la fermezza dello Stato nei confronti di chi lo attacca e la vicinanza alle, troppo spesso rimaste senza giustizia. Delmastro ricorda la battaglia per il carcere duro Il primo aspetto emerge dalle dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che ha sottolineato come “a 45 anni dal ritrovamento del corpo del presidente Aldo Moro, avvenuto in via Caetani ...