Terremoti | sciame sismico nei Campi Flegrei | magnitudo massima 2 8

Leggi su italiasera

(Di martedì 9 maggio 2023) (Adnkronos) – Unosi è verificato nella notte nella zona dei, vicino Napoli. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha registrato 9, 4 dei quali disuperiore a 1.0. La scossa con2.8 è stata registrata alle 00.33 con epicentro localizzato in prossimità di via Solfatara, nel comune di Pozzuoli, a una profondità di 2,3 km, ed è stata avvertita dalla popolazione a Pozzuoli e nei quartieridel comune di Napoli. Non risultano danni a persone o cose. La sequenza sismica si è conclusa alle 00.38 con un’ultima scossa di1.6. La Polizia municipale di Pozzuoli (Napoli) e i volontari della Protezione civile hanno perlustrato le ...