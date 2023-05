Terremoti | sciame sismico nei Campi Flegrei | magnitudo massima 2 8

(Di martedì 9 maggio 2023) Unosi è verificato nella notte nella zona dei, vicino Napoli. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha registrato 9, 4 dei quali disuperiore a 1.0. La scossa con2.8 è stata registrata alle 00.33 con epicentro localizzato in prossimità di via Solfatara, nel comune di Pozzuoli, a una profondità di 2,3 km, ed è stata avvertita dalla popolazione a Pozzuoli e nei quartieridel comune di Napoli. Non risultano danni a persone o cose. La sequenza sismica si è conclusa alle 00.38 con un’ultima scossa di1.6. La Polizia municipale di Pozzuoli (Napoli) e i volontari della Protezione civile hanno perlustrato le aree prossime ...

