Terra Amara | Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 Maggio 2023 | Demir Rischia La Vita!

(Di martedì 9 maggio 2023)dal 22 al 26, furioso con Yilmaz, perde il controllo dell’auto edi cadere un dirupo. L’evento gli fa prendere una decisione drastica ed inaspettata…prosegue e, nella settimana dal 22 al 26, al centro dell’attenzione ci sarà un incidente che metterà seriamente a repentaglio la vita di. Al contempo, anche Mujgan e Behice avranno un ruolo molto importante in queste. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Mujgan è fuori controllo e non vuole ...

Successivo Fiction & Soap LUCE DEI TUOI OCCHI 2 stagione cast, news puntate e streaming Niccolo Maggesi - 10 Maggio 2023anticipazioni giovedì 11 maggio 2023 Niccolo Maggesi - 10 Maggio ...Il pomeriggio Mediaset non subirà invece variazioni: Beautiful,e Un Altro Domani continueranno a intrattenere il pubblico, mentre le repliche di Caduta Libera andranno in onda nel ...Non è ancora chiara la data precisa di inizio della trasmissione in onda, ma è presumibile che avverrà tra fine Giugno e inizio Luglio, in concomitanza con la pausa estiva di. Condividi ...

Terra Amara, anticipazioni trama del 10 maggio: Le rivelazioni di Hunkar e la reazione di Fekeli Movieplayer

Che fine fa Demir di Terra Amara In Terra Amara Demir muore Andiamo con ordine perché non è il primo a rimetterci la vita. Demir commissiona un nuovo lavoro a Musa, che racconta a Sait dell’incarico ...Anche oggi, martedì 9 maggio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete… Leggi ...