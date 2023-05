Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 9 maggio 2023

Nella puntata didel 9 maggio 2023, dopo la morte di Zelis e la vendetta di Demir , Berika decide di proporsi come candidato a presidente dell'associazione . Le elezioni si celebrano con fortuna, e Berika ...... ha dedicato dei versi satirici all'ex ad: "Re Carlo ritorna dalla guerra ma non finisce a. ... L'conclusione: "Si consuma dunque una brutta e regressiva pagina, alla quale tutte le persone ...Nuovo appuntamento oggi lunedì 8 maggio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Demir è intento a cercare vendetta nei confronti di Fekeli e Yilmaz, che hanno comprato segretamente le sue proprietà a Istanbul. Nel frattempo, Zelis esala il suo ...

Terra amara: Episodio 244 Video Mediaset Infinity

Mercoledì 10 maggio in Terra amara, Fekeli avrà un malore dopo che Hunkar gli rivelerà che Adnan è figlio di Yilmaz ...Prosegue la messa in onda di Terra amara con qualche variazione, dall’8 al 14 maggio, dalle ore 14.10 su Canale 5: ecco cosa accadrà. Drammi, intrighi e tante sorprese in arrivo… Leggi ...