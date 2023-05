Terminate le riprese di Blanca 2 | primi dettagli e foto dal set della seconda stagione con Maria Chiara Giannetta

(Di martedì 9 maggio 2023) Sono appenaledi2, l’attesadel crime drama di produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Diretta da JanMichelini e Michele Soavi, scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri. Nel castnuovaritroviamocon Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Non c’è ancora una data d’uscita per2, fiction che debuttato alla fine del 2021 riscuotendo un successo inaspettato in termini di ascolti, attestandosi sul 25% di share di media. L’ultima puntata ha registrato un picco con 5.836.000 telespettatori e uno share del 27,9%. In questa...

Ledi Blanca 2 sono appena, e vedranno coinvolti sempre Jan Maria Michelini e Michele Soavi alla regia e Francesco Arlanch e Mario Ruggeri alla sceneggiatura. Tra le anticipazioni ...Secondo quanto riferito, ledella serie sonoper il giorno dopo le 13:00 ET, senza aver girato nulla. Ledovrebbero continuare domani, ma al momento non sappiamo se la ...Dopo la conclusione della sua avventura come Ethan Hunt, il futuro resta nelle sue mani di Domenico Agrizzi L esono. Abbiamo una data: 13 luglio 2023 . Ecco l'appuntamento per il ...

Terminate le riprese della 2/a stagione della serie Rai Blanca Agenzia ANSA

Finite le riprese della seconda stagione della fiction di successo con Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon. Ecco cosa dobbiamo aspettarci ...Anche se non sembra che sarà un problema in corso, la produzione di Daredevil: Born Again di Disney+ è stata interrotta dallo sciopero degli scrittori.