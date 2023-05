Teo Teocoli venerdì 12 maggio a Sacile

Leggi su udine20

(Di martedì 9 maggio 2023) Teo Teocoli è a un passo dal fare segnare il tutto esaurito in prevendita con il suo spettacolo antologico Tutto Teo che arriverà in Friuli Venezia Giulia per una sola data venerdì 12. Il comico, cantante e presentatore, accompagnato dalla Doctor Beat band, sarà ospite del Teatro Zancanaro diper una serata presentata fuori abbonamento dal Circuito ERT e dal Comune di. Lo show avrà inizio alle ore 21. In Tutto Teo, Teocoli ripercorre le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera. L’eclettico artista darà vita ai personaggi che lo hanno reso famoso: dagli esilaranti protagonisti di Mai Dire Gol come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano. Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore ...