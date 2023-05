Tentato omicidio a San Giovanni a Teduccio | fermata donna

La donna, una 33enne napoletana, è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziata del reato diL'uomo ora è in carcere , accusato di duplicee di. Tefta , invece, è ancora viva, ricoverata in un ospedale di Foggia in prognosi riservata. A lei toccherà scontare la ...Malaj è in carcere anche per ildella moglie. Una mattanza durata mezz'ora poi il 45enne panettiere di origine albanese ha realizzato un video per immortalare quanto fatto, immagini ...

Mamma accoltella il figlio a Palermo: arrestata per tentato omicidio La Stampa

Sono i particolari emersi nella deposizione resa da Taulant, il 45enne panettiere albanese di Torremaggiore in carcere da domenica. Il figlio di 5 anni si era nascosto dietro il divano, mentre il padr ...San Giovanni a Teduccio, ferito dalla compagna con una coltellata: La donna, una 33enne napoletana, è stata sottoposta a fermo.