Tentata una rapina nell’ufficio postale centrale di Latina | il malvivente fugge a mani vuote

(Di martedì 9 maggio 2023)– Questa mattina intorno alle 11:30 si è verificato un tentativo didi piazzale dei Bonificatori a. Le circostanze del crimine sono ancora in fase di indagine da parte delle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia. Un individuo incappucciato, armato di pistola, ha minacciato alcuni cassieri nella speranza di L'articolo Temporeale Quotidiano.

...a verbale nel corso dell'interrogatorio fatto davanti al presidente dell'Ufficio Gip Alfredo Montalto per un'inchiesta che vede il boss indagato dai pm Gianluca De Leo e Giovanni Antoci di......perestorsione e lesioni in concorso tra loro. Durante il servizio di controllo del territorio, alle 3:30 gli agenti sono intervenuti nei parcheggi antistanti la stazione ferroviaria dopo......dettagliata descrizione dei due uomini che hanno provato a darsi alla fuga e ha soccorso il tassista. Alla luce dei fatti, gli agenti hanno proceduto all'arresto dei due uomini per...

Tentata estorsione e armi al rione Perrino: proscioglimenti e condanne in appello BrindisiReport

LATINA – Questa mattina intorno alle 11:30 si è verificato un tentativo di rapina nell’ufficio postale centrale di piazzale dei Bonificatori a Latina. Le circostanze del crimine sono ancora in fase di ...È successo nella giornata di ieri a Napoli, dopo una lite una donna di 33 anni ha ferito l'ex compagno con una coltellata alla gamba ...