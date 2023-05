Tensione agli Internazionali di tennis | l’ucraino Krutykh non stringe la mano al russo Shevchenko

(Di martedì 9 maggio 2023) Momento dial Foro italico, dove unta ucraino ha rifiutato dire laall’avversario. Oleksii, 23enne di Kiev, ha affrontato ieri pomeriggio il 22enne Alexander, di Rostov sul Don, in una partita del primo turno delle qualificazioni deglid’Italia. Dopo una sconfitta per due set a zero (6-4, 6-2),è andato direttamente verso l’arbitro mentresi avvicinava alla rete perrgli la. Il (non) gesto non è stato accompagnato da polemiche o momenti eclatanti, ma è stato subito colto dal pubblico, che lo ha ripreso dspalti e lo ha rilanciato sui social. niente stretta di ...

Lalegata alla guerra Russia - Ucraina arriva anche sui campi del Foro Italico, a Roma. Al termine del match, valido per il primo turno delle qualificazioniInternazionali Bnl d'Italia, tra ...... il risveglio di un Paese ferito che riscopre libertà perdute e ricostruisce se stesso,Anni di piombo. Comunemente viene identificato un momento per l'inizio della strategia della: il ...Se la pompa lavavetri funziona ma l'acqua non esce, allora il problema è relativougelli e la ... Può anche succedere che aumenti improvvisamente lanel sistema elettrico dell'auto, e ...

Roma, alta tensione agli Internazionali di tennis: l’ucraino Krutykh non stringe la mano al russo Shevcenko La Stampa

Donne «armate» di smartphone dopo le aggressioni verbali e fisiche denunciate a Rimini nel 2022. L’Ana: «Noi sempre rispettosi. Massima attenzione per evitare ogni problema» ...La stella della danza in scena con il titolo più incandescente di Béjart: «Sbagliare è un attimo. In passato usavamo schemi dietro le quinte con i nomi delle diverse sezioni, oggi non servono più» ...