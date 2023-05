Tennis | padel e oltre 450 ospiti uniti per la solidarietà | torna il torneo dell’Accademia dello Sport

(Di martedì 9 maggio 2023) Rientrato in città lo scorso anno, dopo tantissime edizioni che l’hanno visto peregrinare per i campi della provincia, ildiper ladi Bergamo è pronto a confermarsi come uno degli appuntamentiivo-solidali più attesi della bella stagione. Sono già450 i partecipanti confermati, che affolleranno gli spazi rinnovati della Cittadella, oggetto di una profonda riqualificazione grazie proprio all’intervento dell’associazione guidata da Giovanni Licini e a un sostanzioso sostegno da parte di Regione Lombardia: il Pirellone, convinto da un progetto che affonda le proprie radici nell’accessibilità e nell’inclusività, ha infatti stanziato circa un ...

Oggi la giornata di apertura è stata dedicata al, sport che negli ultimi anni ha avuto un grandissimo successo tra i giovani e meno giovani perchè semplice da imparare per raggiungere ...Evidentemente c'è una parte di me stesso che è in comunione con il, minuto per minuto". Mah, ... col suo diavoletto Federico armato di racchetta, insieme a Roberta Vinci, catturata dal, ...Qualcuno potrebbe pensare che tranon ci sia la minima differenza , a parte la tipologia del campo; tuttavia, i due sport, seppur simili, differiscono sensibilmente l'uno dall'altro. Quel che è certo è che entrambi gli ...

E' tempo di finali per la Coppa dei Club-Regione Umbria. Il titolo regionale sarà una questione ternana: a giocarsi il trofeo saranno infatti due squadre della provincia di Terni, la Ternana Padel e l ...Grande successo al Country Club di Castenaso che, negli ultimi mesi, Mario Trebbi è riuscito a sdoppiare, portando la sua attività di tennis, padel e beach anche a Castel Maggiore. Nella sede storica ...