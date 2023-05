Telepass e sms pericolosi

Leggi su butac

(Di martedì 9 maggio 2023) Dopo anni in cui andavo pochissimo in autostrada ho riattivato un abbonamento, perlomeno in vista delle prossime vacanze estive. Da quando lo usavo io le cose sono cambiate moltissimo, serve una app, bisogna registrarsi su un sito, mandare codici arrivati sul telefono, autenticarsi e tutti i sistemi di sicurezza richiesti dall’azienda. Ho fatto tutto questo, e dopo mezza giornata che avevo concluso la procedura d’installazione mi è arrivato questo sms: Hai pedaggi non pagati e scaduti. Clicca https://is.gd/9ZhWY9 per aggiornare le informazioni e pagare i pedaggi. Sono dieci anni che faccio il fact-checker, ho imparato a non cliccare su link strani che mi arrivano via messaggino. Ma quanti che installano ile ricevono questo messaggio non sono così scaltri? Se clicchi sul link vieni rimandato su una pagina con url zxhbk.top che però ...