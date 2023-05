Techint interessato all’Inter? Arriva la smentita | la nota

Leggi su inter-news

Gianfelice Rocca, presidente del gruppo, ha smentito le notizie relative al suo interesse per l'acquisto dell'Inter.– Gianfelice Rocca, presidente del gruppo, ha smentito le voci relative a un presunto interesse da parte dell'imprenditore per l'Inter . "In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa – si legge in unariportata da CalcioeFinanza.it – precisiamo che le notizie di un interesse di Gianfelice Rocca alla proprietà della società di calcio Fc Internazionale Milano sono destituite di ogni fondamento e per questo devono essere smentite con forza".