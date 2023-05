Teatro Planet | 11-14 e 18-21 maggio in scena Vago Mondo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023)CATERINA COSTANTINI Armando De Ceccon e Vincenzo Pellicanò inReading di testi di Giacomo Leopardi A cura di Caterina Costantini Musiche di Eugenio Tassitano Assistente di compagnia Manuela Barzagli Dall’11 al 14e dal 18 al 212023 Da giovedì 11ore 21 al, Caterina Costantini ci accompagnerà per due settimane in un viaggio attraverso la bellezza dei versi di Giacomo Leopardi. Con lei Armando De Ceccon e Vincenzo Pellicanò. Un invito a consegnare all’eternità la pienezza della sua poetica e all’immaginazione, fulcro del piacere infinito. Uno spettacolo teatrale, in forma di reading, “-Leopardi in versi e in prosa”. Un meditato ...