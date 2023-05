Taulant Malaj ha ucciso sua figlia e ferito sua moglie | lo ha fatto per vendetta

(Di martedì 9 maggio 2023) Fin dove può spingersi il desiderio didi un uomo? È questa la domanda che si stanno ponendo tutti nelle ultime ore, quelle macchiate dal sangue e dalla violenza, da un desiderio immorale di pareggiare i conti, anche a costo di distruggere la vita di chi andrebbe protetto a tutti i costi, di chi è sangue del tuo sangue. Cosìlo ha. Hala sua bambina, appena 16enne, e insieme a lei anche l’uomo che credeva essere il colpevole di una relazione che forse era già destinata a finire. Suano, però, lei non doveva morire perché meritava di soffrire: “Non ti uccido perché devi sopravvivere e provare tutto il dolore che hai causato a me”. Poi ha filmato tutto: “Guardate”, ha detto prima di inquadrare i corpi senza vita delle vittime, prima di far ...

Cosìlo ha fatto . Ha ucciso la sua bambina, appena 16enne, e insieme a lei anche l'uomo che credeva essere il colpevole di una relazione che forse era già destinata a finire. Sua ...Emergono altri particolari agghiaccianti sul brutale omicidio di Torremaggiore. Dal racconto di, il 45enne che ha ucciso la figlia Gessica di 16 anni e il 51enne Massimo De Santis, si evidenzia che l'uomo dopo gli omicidi avrebbe ripreso i cadaveri con il telefonino 'senza un ...La confessione diL'ho detto altre volte e lo ribadisco, questi indegni individui non sono malati, come qualcuno sostiene. No! Sono violenti e lo dimostrano in modo efferato perché non ...

Gelosia assassina, il panettiere dopo il duplice omicidio di sua figlia e del barista: "Come sta Jessica" FoggiaToday

Il racconto del panettiere albanese Taulant Malaj svela nuovi dettagli sul duplice omicidio di Torremaggiore (Foggia).Taulant Malaj, 45enne albanese, ha ucciso la figlia di 16 anni e il vicino di casa, presunto amante della moglie. L'interrogatorio fiume: "Non so perché ho fatto il video. Ho preso in braccio mio figl ...