(Di martedì 9 maggio 2023) Città natale, San Paolo. Città d'adozione, Roma. Rodrigoha lasciato un pezzo del suo cuore nella capitale, ma soprattutto in una Trigoria mai dimenticata. La passione per la Roma, per i suoi ...

Città natale, San Paolo. Città d'adozione, Roma. Rodrigoha lasciato un pezzo del suo cuore nella capitale, ma soprattutto in una Trigoria mai dimenticata. La passione per la Roma, per i suoi tifosi, per quei nove anni vissuti da protagonista nella ...... in caso di successola Cluentina sarebbe matematica la promozione dei rossoblu in ... A disp.: Flumini, Calligari, Gasparrini, Arifi, Guercio, Borbotti,. All. Manisera CIVITANOVESE (4 - 1 -...L'Imperia rimasta in 10 dopo l'espulzione di Federico Virga non va oltre il pareggiola Forza e Coraggio. I marcatori per l'Imperia sono stati Giglio, Ardissone e Saviozzi e ...palla mala ...

Taddei contro Sabatini: "Mi diceva che Pallotta non contava niente". E su Totti... Corriere dello Sport

"Ho rifiutato Juve, Lazio e Inter per vestire questa maglia poi Sabatini infranse la promessa di rinnovo fatta da Pallotta Contento per Spalletti" ...E' stato uno dei giocatori simbolo della Roma nel nuovo millennio. Dopo l'addio dal Siena, Rodrigo Taddei è approdato nella Capitale per vestire la maglia giallorossa, vincendo ...