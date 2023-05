Tabellone Internazionali Bnl d’Italia femminile 2023 | Swiatek prima testa di serie | Trevisan guida la brigata azzurra

(Di martedì 9 maggio 2023) Sorteggiato ilprincipale degliBNL, torneo Wta 1000 di scena a Roma sui campi del Foro Italico dal 9 al 20 maggio. Are il seeding è la numero uno al mondo e due volte campionessa in carica Iga, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka, numero #1 della Race e vincitrice del recente torneo di Madrid. Ai nastri di partenza tantissime giocatrici italiane, tra wild card e ingresso diretto in main draw. L’unica giocatriceaccreditata di unadi, la numero 18, è Martina. Di seguito ecco ilcompleto con gli accoppiamenti in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE ...

Tennis, al via a Roma glid'Italia. Tabelloni sontuosi Domenica è stato presentato ilfemminile al Parco del Colle d'Oppio, all'ombra del Colosseo; lunedì 8 quello maschile ...Ecco spiegato, quindi, perché alla vigilia del sorteggio delprincipale deglid'Italia nessuno sapesse ancora se la marchigiana intendesse giocare o meno. E anche adesso, per ...Lunedì è stato sorteggiato ilmaschile deglid'Italia e al primo turno abbiamo già incontri affascinanti. In particolare, Fognini - Murray è una sfida da non perdere. I due si ritrovano al Foro Italico ...

Internazionali, ecco il tabellone: Sinner dalla parte di Djokovic, possibile finale con Alcaraz La Gazzetta dello Sport

Al via a Roma gli “Internazionali d’Italia” (8-21 maggio), il più importante torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile. Fanno parte del circuito ATP World Tour Masters 1000 e del circui ...Nella spettacolare cornice della Scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna, a Roma, si è svolta la cerimonia di sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali ...