Suunto Vertical è ufficiale | sportwatch cartografico con ricarica solare e GNSS

Si chiamaè ed il nuovo sport watch del marchio finlandese. La caratteristica principale è quella dell'autonomia: il nuovooffre infatti fino a 500 ore di monitoraggio continuato ...sarà disponibile per il pre - ordine dal 9 maggio 2023 e in vendita dal 16 maggio 2023 al prezzo di 599 euro per la versione in acciaio e 799 euro per quella in titanio.è il nuovo sportwatch realizzato in Finlandia con il 100% di energia rinnovabile dotato di GPS integrato (sono cinque i sistemi satellitari cui si può collegare contemporaneamente), ...

Nuovo Suunto Vertical | Gps, mappe offline, ricarica solare sportoutdoor24.it

La finlandese Suunto ha annunciato il nuovo smartwatch Vertical oggi 9 maggio 2023, sette mesi dopo il rilascio del 9 Peak Pro. Dedicato a veri escursionisti e atleti, Vertical presenta un ampio scher ...Suunto Vertical è il nuovo sportwatch realizzato in Finlandia con il 100% di energia rinnovabile dotato di GPS integrato (sono cinque i sistemi satellitari cui si può collegare contemporaneamente), ma ...