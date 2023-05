Superman | Legacy | James Gunn smentisce un rumor sulla colonna sonora

(Di martedì 9 maggio 2023)ha smentito categoricamente una voce che dava per certa l'identità del compositore del nuovo. Nelle ultime oreè intervenuto direttamente su Twitter per smentire unlegato all'identità del compositore di, film che sarà scritto e diretto dae la cui uscita è ancora lontana. Rilanciato da Discussing Films, ilsosteneva che il compositore del film sarebbe stato Orchestra Eclipse, musicista che ha raggiunto la notorietà su Twitter. Tuttavia, in risposta al tweet,ha smentito questa indiscrezione, aggiungendo che avrebbe contattato il vero compositore nella giornata di ieri. Si è poi scoperto che il tutto era nato da una semplice battuta ...

Superman: Legacy, James Gunn conferma la presenza di Krypto e di "qualcuno" dei Guardiani della Galassia BadTaste.it Cinema

