Sul premierato | Meloni potrebbe trovare una mediazione con le opposizioni Il punto di Cerasa

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 9 maggio 2023) "La questione riguarda le riforme istituzionali ed è un tentativo da parte della maggioranza di governo di realizzare, almeno in parte, una promessa elettorale: in campagna elettorale il centrodestra ha promesso il presidenzialismo, cioè l'elezione diretta del capo dello stato. Il messaggio che adesso sta arrivando è che il centrodestra è pronto a fare un passo indietro rispetto alle sue promesse perundi convergenza più pragmatico anche con un pezzo di opposizione". Il direttore Claudiointerviene in onda su Rtl 102.5 per illustrare la questione riforme istituzionali. Oggi il vertice tra gli schieramenti: "L'idea di cui si parla, volgarmente detta, cioè dare più potere al presidente del Consiglio dando la possibilità di eleggerlo direttamente - poi si vedrà in che modo ...