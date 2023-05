Sul premierato ci stiamo Renzi apre alle riforme istituzionali

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 maggio 2023). Il leader di Italia Viva rilascia un'intervista a La Stampa in cui promette al premier la volontà di favorire un percorso riformista. «Io dico alla Meloni: vai avanti, noi sulcianche se non ci stanno gli altri e saremo corretti con voi a differenza di quanto fece la destra con le nostre». Lo dice, in un'intervista a La Stampa, il leader di Italia viva, Matteo. «Io sono coerente con la mia storia», aggiunge, puntualizzando che un premier eletto «non delegittima assolutamente il presidente della Repubblica». La proposta di Iv è un «sindaco d'Italia e il superamento del bicameralismo». Fa «benissimo» dunque il premier a tentare una riforma della Costituzione, a suo ...