Il numero di sfollati interni in fuga dalle violenze scoppiate in Sudan è raddoppiato nel corso dell'ultima settimana, ha riferito oggi a Ginevra l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim). Il totale degli sfollati interni dal 15 aprile 2023

Sudan: Oim, sfollati raddoppiati in una settimana a 700.000 La Sicilia

Il numero di sfollati interni in fuga dalle violenze scoppiate in Sudan è raddoppiato nel coro dell'ultima settimana, ha riferito oggi a Ginevra l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim). (ANS ...Roma, 2 mag. (askanews) - Continuano gli scontri in Sudan. Le Nazioni Unite stimano in "oltre 100.000" le persone già fuggite nei paesi vicini, ...