Subito una commissione d' inchiesta Mafia e appalti | l' appello di Mori

(Di martedì 9 maggio 2023) Un servitore dello Stato. Un uomo che ha dedicato alla lotta alla criminalità e alla difesa dei più deboli la sua vita e la sua carriera. Che stava per essere infangata in un'sciolta in sede processuale come neve al sole. Il generale dei carabinieri Mariotorna a parlare die lo fa durante una lunga intervista concessa a Nicola Porro durante la trasmissione televisiva “Quarta Repubblica”. “La politica italiana crei unaparlamentare disull'" per andare a fondo. Perché, se come ha detto la sentenza del processo Borsellino quater, l'è la causa della strage, mi sembra doveroso per i morti e i vivi che si trovi ...

...luce che mai e supportandomodalità notturna su misura sia per la fotocamera anteriore che posteriore, Nokia C32 offre immagini impressionanti in qualsiasi condizione di luce. Android 13...Questi ha provato ad agganciarla conscusa - " Avrei bisogno di un'informazione " - ma poi,dopo, è passato alle avances . " È da tanto che non... - ha ripetuto - Tu mi piaci ". ...Approfittadell'offerta che ti permette di ottenere Norton Antivirus a soli 2,50 euro al mese . Un'... Norton Antivirus e VPN èsoluzione all'avanguardia che non si limita solo a fornire ...

Giro d'Italia, la prima maglia azzurra è subito una figuraccia! Cicloweb.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un weekend soleggiato ha segnato la seconda tappa della Promorace Cup con quasi sessanta i piloti che sono accorsi presso il Circuito internazionale del Volturno per regalare ancora spettacolo. A dist ...