Su TvLoft ‘Nel nome del figlio’ | quattro storie di genitori alla ricerca di verità e giustizia Primo caso | Federico Aldrovandi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Per una madre e un padre a cui hanno assassinato un figlio o una figlia, le uniche consolazioni sono: lepuntate della miniserie “Neldel figlio” che arrivano dal 9 maggio tutti i martedì in esclusiva su, sonodiche non si sono mai arresimorte, avvenuta spesso in circostanze misteriose e poco chiare, dei loro figli. I protagonisti della docu-serie sono madri e padri che non si sono mai rassegnati ad un lutto senza risposte, a un’archiviazione troppo frettolosa, a un processo senza colpevoli,continuadella. Per raggiungere il loro scopo, queste famiglie si sono calate anche nei panni degli investigatori, non affidandosi ...