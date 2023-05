Su La7d torna la Cucina di Sonia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 maggio 2023) Ricomincia l’avventura televisiva della food bloggerPeronaci con le nuove 100 puntate del programma “Ladi”, in onda tutti i giorni alle 20:00 sul canale. Riprende quindi il viaggio nella cultura gastronomica di tutto il mondo, per scoprire con tantissime ricette non solo le tradizioni locali ma anche quelle internazionali, per dare un tocco di novità ai pranzi in famiglia, alle cene tra amici, alle serate a tema, alle merende o alle feste dei bambini. Per questa nuova stagione il programma si arricchisce di un racconto inedito: il dietro le quinte dellache fa da supporto a, dalla redazione al set dove i piatti vengono fotografati., tra una ricetta e l’altra, farà delle incursioni nelladove i suoi ...