Studenti in tenda | ' vogliamo un tavolo con tutti gli atenei'

...la protesta degliuniversitari contro il affitti. Ilaria Lamera, la studentessa fuorisede di Ingegneria ambientale al Politecnico di Milano che dal 2 maggio si è accampata con unain ..."Adesso vogliamo un tavolo con gli atenei e la Regione per affrontare l'emergenza abitativa e cercare soluzioni efficaci", spiegano gliche intendono rimanere anche questa notte in...Dopo averla vista accampata nel prato, con la sua piccolaa pochi metri dal suo ufficio da rettrice, Donatella Sciuto era stata una delle prime ad andare a parlare di persona con Ilaria Lamera, la studentessa che ha dato il via alla protesta degli ...

Dopo Milano, a Roma studenti in tenda contro il caro affitti - Cronaca Agenzia ANSA

Dopo la protesta in tenda davanti al Politecnico, a Palazzo Marino è stato convocato un tavolo sul tema affitti per giovedì 10 maggio. "Questa azione è stato un segnale… Leggi ...Dopo la notte passata in tenda davanti al Rettorato della Sapienza è arrivato il confronto con la Rettrice, Antonella Polimeni. (ANSA) ...