Studenti in tenda | i rettori si schierano con gli universitari | «Riconvertire gli edifici per dare alloggi»

(Di martedì 9 maggio 2023) «Senza casa, senza futuro». Con questo slogan, si allarga la protesta lanciata da Ilaria Lamera contro il caro affitti. Dopo essere arrivata nella Capitale, l’azione della studentessa del Politecnico di Milano è approdata al sindacato studentesco Unione degliche ha lanciato una mobilitazione nazionale. Lunedì notte di fronte al rettorato dell’Università La Sapienza di Roma sono spuntate una serie di tende in solidarietà alle istanze sollevate al Politecnico di Milano contro la crisi abitativa degli. Una decina di fuorisede ha passato la notte in cittàa per chiedere un tetto al costo degli affitti e l’aumento dei posti disponibili nelle residenze. Ma la protesta si è fatta sentire anche più in alto:e Ministero dell’Università sono intervenuti sul tema. «Da 40mila a ...