Streaming AV1 con GPU GeForce RTX Serie 40 | qualità e efficienza superiori

La maggiore efficienza diconsente lodi immagini con qualità decisamente superiore, permettendo ai creatori di trasmettere con una risoluzione più elevata e con un numero di frame per ...è il codec video di nuova generazione , sta ampliando la sua portata con il lancio di OBS Studio 29.1 . Quest'ultimo aggiornamento software aggiunge il supporto per losu YouTube tramite Enhanced RTMP. Tutte le GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 - comprese le GPU per laptop e la GeForce RTX 4070 lanciata di recente - supportano la codifica hardwarein ...... AI e codifica videodi nuova generazione, con l'accesso ai driver di NVIDIA Studio e a ... permettendo agli utenti di affrontare sessioni di, gioco o sviluppo creativo in condizioni ...

Streaming AV1 di grande impatto grazie alle GPU GeForce RTX

Arrivano delle interessanti novità per coloro che giocano spesso in streaming, e soprattutto per coloro che utilizzano il software OBS Studio per registrar ...Nvidia ha approfittato del lancio di OBS Studio 29.1 per spiegare come le GPU della serie GeForce RTX 40 sono più capaci e prestanti delle alternative AMD e Intel quando si tratta di codifica AV1. La ...